Economista Luis Felipe Alarcón tras conocer Imacec de julio: “El comercio ha sido de las cosas más positivas del año”

Conversamos en Más Que Números con Luis Felipe Alarcón, economista jefe EuroAmerica, para analizar el Índice Mensual de la Actividad Económica (Imacec) que registró una desaceleración y sólo creció un 1,8% en el mes de julio.

