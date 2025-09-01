Alcalde de Renca: “Nos comprometimos a colaborar en la candidatura de Jara (…) me hubiese encantado que Tohá hubiera liderado ese esfuerzo”
En Qué hay de Nuevo conversamos con el alcalde de Renca, Claudio Castro, sobre la crisis de seguridad que vive el país, donde distintos jefes comunales han emplazado al Gobierno y al Congreso a enfrentar unidos el avance del crimen organizado.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Claudio Castro, alcalde de Renca por Ley de Seguridad Municipal:
"Soy partidario de que los municipios no deberíamos usar un tipo de armamento"
🎙️#QuéHayDeNuevo | Claudio Castro, alcalde de Renca por Ley de Seguridad Municipal:
"El llamado al Senado y al gobierno es que se pongan de acuerdo"
🎙️#QuéHayDeNuevo | Claudio Castro, alcalde de Renca:
"Cuando perdimos la primaria, nos comprometimos a colaborar la candidatura de Jara (…) me hubiese encantado que Tohá hubiera liderado ese esfuerzo"
🎙️#QuéHayDeNuevo | Claudio Castro, alcalde de Renca:
"Cuando vemos la candidatura de Kast, hablando de una especie de una contrareforma de pensiones, me parece súper preocupante que aparezca ese debate"
