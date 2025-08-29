Un iglú de lujo en plena ciudad: La experiencia exclusiva del Ritz-Carlton Santiago

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Ramón Menéndez, chef ejecutivo de The Ritz-Carlton, quien nos entregó detalles sobre la experiencia Igloo Lounge.

El hotel The Ritz-Carlton, Santiago ofrece hasta el 30 de septiembre la experiencia Igloo Lounge, un espacio exclusivo en su terraza, diseñado como un iglú transparente y calefaccionado que permite disfrutar del invierno con vistas panorámicas de la ciudad. Con capacidad para máximo ocho personas, se presenta como un lugar íntimo y sofisticado para celebraciones privadas, ya sea en pareja, familia o amigos.

La propuesta incluye un chef privado del restaurante Estró, quien prepara en vivo un menú exclusivo inspirado en ingredientes de temporada, acompañado de maridajes de alto nivel y el uso de parrilla, convirtiendo la cena en un espectáculo gastronómico. Todo el proceso, desde la reserva hasta el final de la velada, es personalizado para reflejar el estilo de los anfitriones.

Según Menéndez, la iniciativa busca transformar el invierno en una experiencia memorable, más que una simple cena: un espacio diseñado para generar recuerdos, con gastronomía de primer nivel, ambiente acogedor y una vista inigualable de Santiago.