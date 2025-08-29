Sebastián Lelio y ‘La Ola’: “Los creadores debiesen estar autorizados a hablar de lo que sea”

El ganador del Oscar, Sebastián Lelio, vuelve a las salas nacionales con ‘La Ola’, un atrevido musical que dramatiza los eventos que rodearon a las tomas feministas en nuestro país a finales de la década pasada.

Nuestra periodista Antonia Moreno se sentó junto al cineasta y las actrices Daniela López y Lola Bravo para hablar sobre qué los atrajo a este material, la osada decisión de contar la historia en formato musical, y el debate sobre si era un hombre el indicado para llevar esta trama a la gran pantalla.