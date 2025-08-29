Julio Jung reaparece en público y recibe homenaje por su destacada trayectoria

El actor Julio Jung del Favero recibió un homenaje en la Cineteca Nacional por su trayectoria y aporte a la cultura chilena. Familiares, colegas como Eduardo Barril y Silvio Caiozzi, y amigos destacaron su talento en teatro, cine y televisión. Su hijo resaltó el orgullo y la felicidad de ver a su padre reconocido en vida. La ceremonia incluyó la avant premier de Réplicas (2017) y terminó con Jung divertido, jugando con su bastón.

Conversamos con Diego González, director de “Réplicas”, y Paola Lertora, actriz y productora de “La Tercera Oreja” sobre este gran homenaje a Julio Jung .

Revisa la entrevista completa acá…