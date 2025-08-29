Entrevistas

Alejandro Weber sobre exministro Marcel: “Era el adulto en la sala (…) pero los resultados no fueron buenos”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS y exsubsecretario de Hacienda, para analizar el panorama económico, el gasto fiscal y la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda.