Alejandro Weber sobre exministro Marcel: “Era el adulto en la sala (…) pero los resultados no fueron buenos”

Conversamos en Más Que Números con Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS y exsubsecretario de Hacienda, para analizar el panorama económico, el gasto fiscal y la renuncia de Mario Marcel al Ministerio de Hacienda.

Alejandro Weber, decano de la Facultad de Economía USS: "Las cuentas fiscales están tan deterioradas que lo que tiene que hacer este gobierno es apretar las clavijas y se ve obligado a hacer un presupuesto austero".