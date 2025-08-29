Achiga proyecta alza de precios de entre un 8% y 10% para Fiestas Patriasque

A cinco semanas de Fiestas Patrias, el tradicional asado dieciochero llega más caro. Las carnes lideran las alzas: la sobrecostilla y el asado carnicero rondan los $9.700 el kilo, mientras que el pollo es el más golpeado con un aumento de 14%, llegando a $3.587 por unidad. El cerdo también subió un 5%.

El alza en bebidas y alcoholes se suma al panorama: la cerveza y el vino subieron hasta 16%, aunque el pisco mantiene su precio. En contraste, los tomates, cebollas, limones y lechugas están más baratos que en 2024.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Máximo Picallo, presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, sobre la llegada de las Fiestas Patrias, quien adelantó que se proyecta un alza de precios de entre un 8% y 10% para estas fechas.