Presidente de Corma tras ataque en La Araucanía: “Estamos viviendo la versión rural de lo que pasa en el Barrio Meiggs”

Conversamos en Más Que Números con Rodrigo O’Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), sobre el reciente ataque registrado en la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, que dejó muerto a un guardia forestal -que prestaba servicio a la empresa CMPC- y a otro herido de gravedad. Asimismo, se refirió a la reunión con las autoridades por la seguridad del sector. 