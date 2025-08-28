Presidente de Corma tras ataque en La Araucanía: “Estamos viviendo la versión rural de lo que pasa en el Barrio Meiggs”

Conversamos en Más Que Números con Rodrigo O’Ryan, presidente de la Corporación Chilena de la Madera (Corma), sobre el reciente ataque registrado en la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, que dejó muerto a un guardia forestal -que prestaba servicio a la empresa CMPC- y a otro herido de gravedad. Asimismo, se refirió a la reunión con las autoridades por la seguridad del sector.

🎙️#MásQueNúmeros | Rodrigo O’Ryan, presidente de Corma, por ataque en Victoria: “Esto no sólo afecta al sector forestal, esto no es un problema contra el sector forestal, es un problema de crimen organizado que se está tomando Chile”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/Rmbj26zkXr — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Rodrigo O’Ryan, presidente de Corma, por ataques en La Araucanía: “Creemos que hay un tema histórico, la voluntad política. Se ha mirado el problema desde lejos, como que no estuviera pasando, sobre todo las autoridades centrales”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/UUHpJoZ3Di — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Rodrigo O’Ryan, presidente de Corma: “Las empresas Corma gastan e invierten 130-135 millones de dólares por año en prevención y combate de incendios. Está a la par de lo que gasta el Estado, eso no puede pasar”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/D8lpywvO2S — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025