Mario Desbordes emplaza a Chile Vamos: “Qué sentido tiene discutir si nos vamos a integrar o no a un gobierno de Kast”

El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la suspensión provisoria de la rectora del Instituto Nacional tras la agresión que dejó a un alumno de tercero medio gravemente herido, hecho que investiga la justicia. Paralelamente, anunció una querella por el déficit de más de $500 millones en la Corporación para la Infancia, atribuido a la gestión de Irací Hassler, y aseguró un plan para garantizar la continuidad de los jardines infantiles. Además, advirtió que el comercio ambulante, pese a los operativos en Meiggs y Franklin, se ha extendido a otros sectores, aunque garantizó que se mantendrá el control del espacio público.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con el jefe comunal de Santiago, quien se refirió a estas aristas, además del escenario presidencial.

