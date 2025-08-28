Mario Desbordes emplaza a Chile Vamos: “Qué sentido tiene discutir si nos vamos a integrar o no a un gobierno de Kast”
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, confirmó la suspensión provisoria de la rectora del Instituto Nacional tras la agresión que dejó a un alumno de tercero medio gravemente herido, hecho que investiga la justicia. Paralelamente, anunció una querella por el déficit de más de $500 millones en la Corporación para la Infancia, atribuido a la gestión de Irací Hassler, y aseguró un plan para garantizar la continuidad de los jardines infantiles. Además, advirtió que el comercio ambulante, pese a los operativos en Meiggs y Franklin, se ha extendido a otros sectores, aunque garantizó que se mantendrá el control del espacio público.
En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con el jefe comunal de Santiago, quien se refirió a estas aristas, además del escenario presidencial.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Mario Desbordes, alcalde de Santiago tras querella por déficit en Jardines Infantiles:
“No soy yo el que quiere perjudicar a la señorita Hassler”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/JuL1ojYbJP
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Mario Desbordes, alcalde de Santiago por tomas en Liceos Emblemáticos:
“Les dije a los jóvenes que aquí no hay diálogos con colegios tomados”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/viCQVdDrzY
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Mario Desbordes, alcalde de Santiago y debate en torno a la dictadura:
“No tiene mucho sentido meterse en esa discusión”https://t.co/51iLPRblck pic.twitter.com/rjEbf8mCzi
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Mario Desbordes, alcalde de Santiago y polémicas declaraciones del ministro Montes:
“Uno escuchaba al parlamentario Montes en 2010 emplazando al presidente Piñera (…) la reconstrucción de este gobierno fue infinitamente más baja “https://t.co/51iLPRblck pic.twitter.com/FgIIFGVauo
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Mario Desbordes, alcalde de Santiago:
“Qué sentido tiene discutir si nos vamos a integrar o no a un gobierno de Kast”https://t.co/51iLPRblck pic.twitter.com/MhJGhy7aud
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | Mario Desbordes, alcalde de Santiago:
“No estoy para chimuchinas internas de partidos” https://t.co/51iLPRblck pic.twitter.com/OhcJ7uICWS
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025