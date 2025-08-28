Gobernador Mundaca tilda de “desgraciadas” las declaraciones del ministro Montes y califica como un “fracaso” la reconstrucción del megaincendio

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, quedó envuelto en la polémica tras señalar que no es el jefe de la reconstrucción del megaincendio en Valparaíso, lo que generó críticas y obligó a su cartera a aclarar que sus dichos fueron sacados de contexto.

A más de un año y medio de la tragedia, el proceso avanza con lentitud: apenas 114 casas terminadas de más de 4.600 destruidas. Según un informe, el problema no es falta de recursos, sino gestión y burocracia. Miles de familias siguen esperando soluciones mientras expertos advierten que, al ritmo actual, pasarán otro invierno sin hogar.

En entrevistas con Lo que Faltaba, conversamos con el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, sobre la reconstrucción tras el megaincendio de la región.

🎙️#LoQueFaltaba | Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso por polémicas declaraciones de Montes: “Es una declaración desgraciada (…) fue una muy mala declaración, en un muy mal momento también”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/cpkz6jgGzf — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 28, 2025