El auge de los Search Funds: Newton Campos explica la inversión estratégica en pymes

Conversamos en Más Que Números con Newton Campos, profesor del MBA del IE, experto en Search Funds y fundador de Newton Equity Partners.

Los Search Funds, modelo creado en Stanford y Harvard en los 80, permiten a emprendedores recaudar capital para adquirir y liderar pymes en sucesión, en vez de crear empresas desde cero. Estados Unidos lidera el ecosistema, pero España es hoy el segundo país más activo gracias al impulso de escuelas como IESE e IE.

Campos, fundador de Newton Equity Partners, es un referente internacional con experiencia global en emprendimiento, inversión y desarrollo económico inclusivo. Ha combinado su faceta académica con negocios propios y adquisiciones en distintos sectores, lo que le da una visión práctica y ética del capitalismo y la formación de líderes empresariales con propósito.