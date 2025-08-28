Con Entremares y Bombo Fica: Consigue tus entradas para la Semana de la Chilenidad (17 al 21 de septiembre)
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con José Miguel Muñoz, gerente de la Semana de la Chilenidad 2025, evento para las Fiestas Patrias que se llevará a cabo en el Parque Padre Hurtado desde el 17 al 21 de septiembre, y que contará con una serie de actividades ideales para ir con amigos o familia.
Con cinco jornadas de folclore, danza, gastronomía típica y actividades ecuestres. Entre los shows confirmados destacan el grupo Entremares (miércoles 17) y el humorista Bombo Fica (sábado 20).
Las entradas se venden a través de Ticketplus, actualmente en segunda preventa. Los valores son: $12.000 general, $6.000 adultos mayores y niños. Además, hay pases especiales: el “Cuequero de Corazón” de 3 días por $30.000, con elección de jornadas, y el “Combo Dieciochero” de 5 días por $45.000, válido para todo el evento (un ingreso diario por ticket).
Consigue tus entradas ya ingresando a este link
José Miguel Muñoz, gerente de la Semana de la Chilenidad (del 17 a 21 de septiembre):
"Los tickets los pueden adquirir en https://t.co/VYiGufLnDy".
“Los tickets los pueden adquirir en https://t.co/VYiGufLnDy“.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/ZlumBjixtT
🎙️#QuéHayDeNuevo | José Miguel Muñoz, gerente de la Semana de la Chilenidad (del 17 a 21 de septiembre):
“Tenemos dos estelares: El día 17 vamos a tener al grupo Entremares y el 20 al humorista Bombo Fica”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/NiniKCuREr
