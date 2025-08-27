Entrevistas “Tapar el sol con un dedo es refácil”: Harold Mayne-Nicholls por debate sobre dictadura militar Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el candidato presidencial independiente, Harold Mayne-Nicholls, para abordar la contingencia política, el panorama electoral y la violencia en los estadios, a propósito del ataque a hinchas de Universidad de Chile en Argentina. 🎙️#QuéHayDeNuevo | Harold Mayne-Nicholls, candidato presidencial independiente, por críticas de Carmona a Hacienda: “Habría que conocer la estrategia que lo lleva a eso, ahora, si es algo espontáneo, es muy extraño”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/KrZmHVobtv — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 27, 2025

