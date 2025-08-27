Entrevistas

Presidente de Evópoli: “No vamos a votar por una candidata comunista que represente la continuidad de este gobierno”

Imagen principal

 

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, sobre las tensiones que enfrenta Evelyn Matthei en su campaña: las declaraciones sobre la dictadura reabrieron divisiones en Chile Vamos y la propuesta previsional de José Antonio Kast, calificada de “inviable” por la candidata, amenaza con transformarse en un bumerán político para el republicano.