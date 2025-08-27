Presidente de Evópoli: “No vamos a votar por una candidata comunista que represente la continuidad de este gobierno”
En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli, sobre las tensiones que enfrenta Evelyn Matthei en su campaña: las declaraciones sobre la dictadura reabrieron divisiones en Chile Vamos y la propuesta previsional de José Antonio Kast, calificada de “inviable” por la candidata, amenaza con transformarse en un bumerán político para el republicano.
🎙️#LoQueFaltaba | Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli:
“Tenemos claro que la conversación de hoy no se trata con algo que pasó hace 50 años”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/cdJYypgbZ0
🎙️#LoQueFaltaba | Juan Manuel Santa Cruz, presidente de Evópoli:
“No vamos a votar por una candidata comunista que represente la continuidad de este gobierno”https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/ye5J7QZpKm
