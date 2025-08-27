Juan Carlos Guajardo de Plusmining: “La recuperación fuerte de precios (del litio) no va a ocurrir antes del final de esta década”
Conversamos en Más Que Números con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining y experto en minería, para analizar el mercado del litio, la proyección de precios y la mirada regional y global.
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, sobre acuerdo de Codelco y SQM:
“Es un acuerdo malo para el país”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/qzYC6Idx76
🎙️#MásQueNúmeros | Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, sobre derrumbe en El Teniente:
“Lo que hay que observar es cuál es la consecuencia de este accidente para el largo plazo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/mboe2HUWDD
