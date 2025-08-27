Juan Carlos Guajardo de Plusmining: “La recuperación fuerte de precios (del litio) no va a ocurrir antes del final de esta década”

Conversamos en Más Que Números con Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining y experto en minería, para analizar el mercado del litio, la proyección de precios y la mirada regional y global.

🎙️#MásQueNúmeros | Juan Carlos Guajardo, director ejecutivo de Plusmining, sobre acuerdo de Codelco y SQM: “Es un acuerdo malo para el país”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/qzYC6Idx76 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 27, 2025