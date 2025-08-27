Dr. Claudio De La Vega y utilización de pistolas taser: “La probabilidad de que sean letales es muy baja”

El gobierno autorizó a Carabineros la compra de pistolas taser, tras más de cinco meses de retraso en su implementación. La Subsecretaría de Seguridad Pública dio el visto bueno el 23 de agosto, lo que permitirá iniciar el proceso de adquisición de los dispositivos, valorados en cerca de $5 millones cada uno, junto con la capacitación de los funcionarios.

El plan piloto, enfocado principalmente en casos de violencia intrafamiliar, se aplicaría antes de fin de 2025, aunque organizaciones como Amnistía Internacional han manifestado preocupación por la falta de claridad y garantías en su uso.

En Qué hay de Nuevo conversamos con el Dr. Claudio De La Vega, cardiólogo de la Clínica Las Condes, quien nos explicó los beneficios, riesgos y mitos que rodean este tema.