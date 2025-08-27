Asesor económico de Jara no cree que exista una “crisis laboral” en Chile: “Calificativos un poco exagerados”
Conversamos en Más Que Números con Nicolás Bohme, asesor económico de Jeannette Jara, para analizar el programa económico de la candidata oficialista y puntos de diferencia con el resto de los candidatos. Asimismo, el economista de la Universidad de Chile abordó la tasa de desempleo en Chile y la llamada, por algunos expertos, “crisis laboral”.
🎙️#MásQueNúmeros | Nicolás Bohme, asesor económico de Jara, y debate por “crisis laboral” en Chile:
“Yo no la calificaría de esa manera (…) hay algunos calificativos que son un poco exagerados”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/NVKkEJi2vV
🎙️#MásQueNúmeros | Nicolás Bohme, asesor económico de Jara:
“Tenemos claro que en materia económica lo más importante para las personas y lo que más les angustia es que cuesta llegar a fin de mes”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/bMxoPSHOZm
🎙️#MásQueNúmeros | Nicolás Bohme, asesor económico de Jara:
“Nosotros no hemos planteado en nuestros lineamientos programáticos que algunos segmentos de la población eleven su carga tributaria”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/voPQZwAEUh
