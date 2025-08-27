Entrevistas

Asesor económico de Jara no cree que exista una “crisis laboral” en Chile: “Calificativos un poco exagerados”

Conversamos en Más Que Números con Nicolás Bohme, asesor económico de Jeannette Jara, para analizar el programa económico de la candidata oficialista y puntos de diferencia con el resto de los candidatos. Asimismo, el economista de la Universidad de Chile abordó la tasa de desempleo en Chile y la llamada, por algunos expertos, “crisis laboral”. 