Ministra Orellana: “José Antonio Kast fue uno de los líderes de la oposición a la pastilla del día después”
El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó la campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, centrada en la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, aprobada en marzo de 2024 y vigente desde junio del mismo año.
La iniciativa busca que la ciudadanía conozca y exija el cumplimiento de esta normativa, que refuerza el deber del Estado en la protección de las mujeres y establece cambios clave:
-
Fortalecimiento de medidas cautelares como las órdenes de alejamiento.
-
Incorporación de la violencia digital.
-
Creación de un Sistema Integrado de Información de casos.
-
Reconocimiento de la violencia gineco-obstétrica.
-
Servicios de reparación física, psicológica y social.
La ley, tramitada durante siete años, define nueve formas de violencia de género, incorpora relaciones de pololeo, promueve educación no sexista y obliga a todas las instituciones del Estado a coordinarse para prevenir y abordar la violencia.
En Qué hay de Nuevo conversamos con Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, sobre la campaña nacional “Una Ley en Nombre de Todas”.
🎙️#QuéHayDeNuevo | @totiorellanag
“El femicidio está tipificado hace 10 años pero no hemos bajado la cifra de femicidios”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/iI4hgDBmOH
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 26, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | @totiorellanag
“En Chile no tenemos educación sexual integral, no porque este gobierno quisiera impulsarlo, sino porque hay quienes se niegan a debatirlo”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/Dm4Sex8dYB
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 26, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | @totiorellanag
“José Antonio Kast fue uno de los líderes de la oposición a la pastilla del día después”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/8QHiBq0NIf
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 26, 2025
🎙️#QuéHayDeNuevo | @totiorellanag
“Consentimiento es la pregunta fundamental respecto a la violencia sexual”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/QyMctnT2hM
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 26, 2025