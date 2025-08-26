Ministra Orellana: “José Antonio Kast fue uno de los líderes de la oposición a la pastilla del día después”

El Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género lanzó la campaña “Una Ley en Nombre de Todas”, centrada en la Ley Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia de Género, aprobada en marzo de 2024 y vigente desde junio del mismo año.

La iniciativa busca que la ciudadanía conozca y exija el cumplimiento de esta normativa, que refuerza el deber del Estado en la protección de las mujeres y establece cambios clave:

Fortalecimiento de medidas cautelares como las órdenes de alejamiento.

Incorporación de la violencia digital.

Creación de un Sistema Integrado de Información de casos.

Reconocimiento de la violencia gineco-obstétrica.

Servicios de reparación física, psicológica y social.

La ley, tramitada durante siete años, define nueve formas de violencia de género, incorpora relaciones de pololeo, promueve educación no sexista y obliga a todas las instituciones del Estado a coordinarse para prevenir y abordar la violencia.

En Qué hay de Nuevo conversamos con Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género, sobre la campaña nacional “Una Ley en Nombre de Todas”.

🎙️#QuéHayDeNuevo | @totiorellanag “El femicidio está tipificado hace 10 años pero no hemos bajado la cifra de femicidios”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/iI4hgDBmOH — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 26, 2025

🎙️#QuéHayDeNuevo | @totiorellanag “En Chile no tenemos educación sexual integral, no porque este gobierno quisiera impulsarlo, sino porque hay quienes se niegan a debatirlo”https://t.co/51iLPRaNmM pic.twitter.com/Dm4Sex8dYB — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 26, 2025