Leonardo Vásquez de Credicorp Capital y desempeño del IPSA: “Hay buenas perspectivas, no tan solo de mediano plazo, sino que también de largo plazo”

Leonardo Vásquez, Equity Portfolio Manager de Credicorp Capital, abordó en Más que Números el desempeño del IPSA en 2025, marcado por un rally que ha llevado al índice a máximos históricos. En la conversación analizó por qué la bolsa chilena podría desacoplarse de una eventual caída en Estados Unidos, cuánto espacio le queda al mercado local en el corto plazo considerando las elecciones de noviembre, los factores clave para 2026 y los sectores que podrían configurar la estrategia ganadora en los próximos meses.