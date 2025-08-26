Germán Codina sobre su apoyo a Kast: “No tuve ninguna invitación por parte del otro comando (Matthei)”

El exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, anunció su incorporación al comando presidencial de José Antonio Kast, asegurando que el republicano es quien mejor representa el cambio que Chile necesita. Su decisión se da en medio de las dudas planteadas por el presidente de RN, Rodrigo Galilea, sobre la participación de su partido en un eventual gobierno de Kast. Codina, exmilitante de RN, llamó a la unidad de la derecha y afirmó que el verdadero adversario es la continuidad del actual gobierno.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, Germán Codina se refirió a su incorporación al comando de José Antonio Kast.

Germán Codina, miembro del comando de José Antonio Kast "Me ofrecieron la posibilidad de ser diputado (…) siento que entrar al Congreso no hace una gran diferencia, ya que ha perdido la importancia de años atrás"

Germán Codina explica decisión de integrar comando de José Antonio Kast: "Veo nitidez y liderazgo (…) no tuve ninguna invitación por parte del comando de Evelyn Matthei"

Germán Codina, miembro del comando de José Antonio Kast: "Me parece estrictamente necesario que nuestro sector busque formas de lograr unidad y construir confianzas"

Germán Codina, miembro del comando de José Antonio Kast: "Todos los que hemos estado en política hemos sufrido ataques de bots"