Germán Codina sobre su apoyo a Kast: “No tuve ninguna invitación por parte del otro comando (Matthei)”

El exalcalde de Puente Alto, Germán Codina, anunció su incorporación al comando presidencial de José Antonio Kast, asegurando que el republicano es quien mejor representa el cambio que Chile necesita. Su decisión se da en medio de las dudas planteadas por el presidente de RN, Rodrigo Galilea, sobre la participación de su partido en un eventual gobierno de Kast. Codina, exmilitante de RN, llamó a la unidad de la derecha y afirmó que el verdadero adversario es la continuidad del actual gobierno.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, Germán Codina se refirió a su incorporación al comando de José Antonio Kast.