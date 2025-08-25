Entrevistas

“No ha tenido el liderazgo”: Multigremial de La Araucanía apunta contra el gobierno tras ataque en Victoria

La CMPC condenó el ataque a dos trabajadores que realizaban rondas de vigilancia en el predio Los Prados, en Victoria, en la región de La Araucanía, que dejó a un funcionario fallecido y otro herido. Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que evalúan presentar una querella por la Ley Antiterrorista.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, sobre los últimos atentados registrados en la macrozona sur de nuestro país. 