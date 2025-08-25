“No ha tenido el liderazgo”: Multigremial de La Araucanía apunta contra el gobierno tras ataque en Victoria

La CMPC condenó el ataque a dos trabajadores que realizaban rondas de vigilancia en el predio Los Prados, en Victoria, en la región de La Araucanía, que dejó a un funcionario fallecido y otro herido. Por su parte, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que evalúan presentar una querella por la Ley Antiterrorista.

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, sobre los últimos atentados registrados en la macrozona sur de nuestro país.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, por ataque en Victoria: “Son parte de una estrategia terrorista y el gobierno no ha tenido el liderazgo para liderar las acciones del Estado y lograr la desarticulación de estos grupos”. pic.twitter.com/MAKGvmyOwS — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 25, 2025

🎙️#QuéHayDeNuevo | Presidente de la Multigremial de La Araucanía, Patricio Santibáñez, por ataques en la zona: “(Esperaría que el Ejecutivo) Pudiera leer los programas de los candidatos de oposición”.https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/wc3uxjpMej — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 25, 2025