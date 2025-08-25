Director de Conecta Media por traspiés de los candidatos: “El caso de Matthei es dramático”

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Luis Argandoña, director de Conecta Media, sobre el panorama de la carrera presidencial. Los últimos sondeos muestran un escenario altamente competitivo entre José Antonio Kast (28%) y la candidata oficialista Jeannette Jara (27%). El líder republicano cayó un punto en comparación con la semana pasada, mientras que Jara subió dos, consolidando su tendencia al alza y quedando a tan solo un punto de diferencia.

