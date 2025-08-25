Diputado Jouannet por violencia en Macrozona Sur: “Se requiere pasar a una nueva fase que sea de intervención”

Un ataque armado en Victoria, La Araucanía, dejó a un guardia forestal muerto y a otro herido. El hecho ocurrió un día después de un ataque incendiario que destruyó maquinaria y estructuras en la zona. Parlamentarios de distintos sectores condenaron el crimen, acusando al Gobierno de falta de acción frente al recrudecimiento de la violencia y exigiendo medidas más firmes, incluido el fortalecimiento del estado de excepción y la aplicación de la Ley Antiterrorista.

El ministro de Seguridad, Luis Cordero, señaló que aún no se conoce el motivo del ataque, pues no hubo reivindicación, y que se evaluará una querella bajo Ley Antiterrorista según los antecedentes. Por su parte, la vocera Camila Vallejo calificó el hecho como “gravísimo”, recalcó que no se debe adelantar juicio sobre las motivaciones y subrayó la necesidad de una investigación coordinada.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Andrés Jouannet, diputado por La Araucanía y presidente de Amarillos, sobre el ataque armado en Victoria.

