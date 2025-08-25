Constanza Ossa de Krebs Consulting destaca Ley Más Mujeres en Directorios: “Es un hito en la historia del mundo laboral”

Conversamos en Más Que Números con Constanza Ossa, socia y gerenta general de Krebs Consulting, sobre la promulgación de la Ley Más Mujeres en Directorios en nuestro país, la cual busca promover una economía más inclusiva y justa abordando la baja participación de las mujeres en espacios de incidencia y toma de decisiones.

Constanza Ossa de Krebs Consulting, sobre Ley Más Mujeres en Directorios: "Hay que ampliar la cancha". — Radio Infinita, August 25, 2025