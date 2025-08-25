Andrea Repetto toma distancia de David Bravo sobre desempleo: “El país no está en crisis”

Conversamos en Más Que Números con Andrea Repetto, economista, directora de la Escuela de Gobierno UC y directora de Espacio Público, para abordar las cifras de desempleo en Chile y los desafíos de los candidatos presidenciales en materia laboral.

Andrea Repetto, economista y directora de Espacio Público, sobre desempleo: "Las mujeres siempre ha tenido más dificultades para emplearse en el mercado laboral. La tasa de participación de las mujeres ya se recuperó".

Andrea Repetto, economista y directora de Espacio Público: "Respecto de lo que dice David (Bravo), es bien delicado mezclar los datos de las encuestas del INE con los registros administrativos del Sistema de Pensiones".