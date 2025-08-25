Entrevistas

Andrea Repetto toma distancia de David Bravo sobre desempleo: “El país no está en crisis”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Andrea Repetto, economista, directora de la Escuela de Gobierno UC y directora de Espacio Público, para abordar las cifras de desempleo en Chile y los desafíos de los candidatos presidenciales en materia laboral.