Tras salida de Marcel: Matías Acevedo destaca que sin él “no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo en pensiones”

Conversamos en Más Que Números con Matías Acevedo, economista, académico de la Universidad de Los Andes y exdirector de Presupuestos, sobre la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien será reemplazado por el ahora extitular de Economía, Nicolás Grau. Asimismo, analizó la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de un ajuste del gasto público de US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses de su eventual administración.