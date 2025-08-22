Tras salida de Marcel: Matías Acevedo destaca que sin él “no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo en pensiones”

Conversamos en Más Que Números con Matías Acevedo, economista, académico de la Universidad de Los Andes y exdirector de Presupuestos, sobre la salida del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien será reemplazado por el ahora extitular de Economía, Nicolás Grau. Asimismo, analizó la propuesta del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de un ajuste del gasto público de US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses de su eventual administración.

🎙️#MásQueNúmeros | Economista Matías Acevedo, sobre Mario Marcel: “El tema fiscal, él sabía que tenía muchas credenciales y creo que en algún momento se le pasó la mano, se demoró mucho en reconocer que los ingresos no estaban bien calculados”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/hgwsZxLIDC — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 22, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Economista Matías Acevedo, tras salida de Marcel: “El principal desafío es que la credibilidad del nuevo ministro de Hacienda, el ministro Grau, se refleje en que presente un presupuesto con ingresos creíbles y cumplir la meta”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/iUHTyoiNZZ — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 22, 2025