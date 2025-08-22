Sistema frontal: Alcalde Alessandri confirma que la Ruta G-21 está habilitada, pero llama a conducir con precaución

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri, sobre las medidas adoptadas ante el sistema frontal frío que afecta a la zona central del país, el despliegue en terreno y el cierre de rutas precordilleranas por la acumulación de nieve.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri: “Todo lo que es la ruta G21, el camino que conecta Farellones, La Parva, El Colorado, está habilitado. El llamado es a manejar con mucha precaución, el uso de cadenas es obligatorio”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/GbEuiynDg5 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 22, 2025