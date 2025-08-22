Senapred por sistema frontal: “Miramos con atención la región de Valparaíso, Metropolitana y O´Higgins”

Durante este viernes, Senapred informó que el sistema frontal que afecta a la zona centro-sur del país ha dejado 76 viviendas con daños menores en Coquimbo, O’Higgins y la RM, además de problemas de conectividad en rutas y cierres preventivos como la cuesta Chacabuco y el camino a San José de Maipo por acumulación de nieve.

En la cordillera se han registrado 33 cm de nieve en La Parva y hasta 42 cm en Valle Nevado, con proyecciones de llegar a 80 cm. En tanto, la Dirección Meteorológica reportó lluvias de entre 15 y 35 mm en Santiago y anunció un ingreso de aire polar que dejará temperaturas de hasta –6°C en comunas como Colina, Tiltil y Lampa.

La SEC informó que más de 54 mil clientes están sin luz en la RM, principalmente en Puente Alto, San José de Maipo y San Bernardo, además de 17 mil afectados en La Araucanía.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Alicia Cebrián, directora nacional de Senapred, sobre el sistema frontal que está afectando a la zona centro y sur de nuestro país.