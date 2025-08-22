¿Cuáles son los desafíos del sistema de salud para el próximo gobierno?

Conversamos en Más Que Números con Daniela Sugg, fundadora de la Consultora Sugg y Asociados y egresada de la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile, quien analizó los desafíos para el sistema de salud para el próximo gobierno.

#MásQueNúmeros | Daniela Sugg, fundadora de la Consultora Sugg y Asociados: "Como país gastamos harto, gastamos 10 puntos del PIB actualmente (…) el gran tema de ese gasto son los resultados sanitarios y el gasto de bolsillo".