Antonio Walker: “La ley de permisos sectoriales es el gran legado del ministro Grau”

Los gremios empresariales valoraron la gestión de Mario Marcel en Hacienda, destacando su disposición al diálogo y la colaboración público-privada. Desde la CPC, Sofofa, CChC, CNC, Icare y la FIAP resaltaron su rol en fortalecer confianzas, priorizar el crecimiento económico, impulsar reformas clave y evitar nuevos retiros de fondos previsionales. A la vez, expresaron disposición a trabajar con el nuevo ministro de la cartera, Nicolás Grau, con quien esperan mantener una relación cercana y colaborativa para enfrentar desafíos en inversión, empleo y disciplina fiscal, aunque desde la Multigremial de Emprendedores se mostró fuerte rechazo a su nombramiento.

En paralelo, el sector agrícola lamentó la salida del ministro Esteban Valenzuela, atribuida a razones políticas. La SNA y Fedefruta valoraron su gestión, destacando la apertura al diálogo y los avances alcanzados durante su periodo, y pidieron que la nueva autoridad dé continuidad al trabajo realizado en la cartera de Agricultura.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Antonio Walker, presidente de la Asociación Nacional de Agricultura, sobre el nuevo cambio de gabinete que se produjo en el gobierno.

