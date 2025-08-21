Tomás Izquierdo: “Al Banco Central a veces le falta ‘calle financiera’”
Conversamos en Más Que Números con Tomás Izquierdo, gerente general de Gemines Consultores, para analizar la actualidad económica y las proyecciones del Banco Central (BC). Asimismo, el economista abortó la propuesta de los candidatos José Antonio Kast (Republicanos) y Evelyn Matthei (Chile Vamos) de recortar el gasto público en US$6 mil millones en 18 meses y en US$8 mil millones, durante los cuatro años de administración, respectivamente.
🎙️#MásQueNúmeros | Economista Tomás Izquierdo, por declaración de la vicepresidenta del BC, Griffith-Jones:

"Fue contra el mercado".
🎙️#MásQueNúmeros | Economista Tomás Izquierdo, y recorte del gasto público:
“No creo que sea viable, pero creo que sí es deseable. Creo que lo que está proponiendo el equipo técnico de Matthei es más realista, pero muy difícil de lograr”.
