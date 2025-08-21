Subsecretario de Educación Superior: “En todo escenario el FES es mejor para el fisco que el CAE”

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que crea el Fondo de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES) y pone fin al CAE, con 80 votos a favor, 51 en contra y 6 abstenciones. La iniciativa, que ahora pasa al Senado, incluye condonación de deudas educativas y un nuevo sistema de financiamiento sin bancos, avales ni intereses, cubriendo matrícula y arancel por la duración de la carrera más un año adicional.

Mario Marcel, y el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, celebraron la votación, destacando que “ha ganado Chile” y llamaron al Senado a aprobar el proyecto dentro de este año. En tanto, desde Renovación Nacional criticaron la propuesta por considerarla un “mal proyecto, sin financiamiento claro”.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, sobre el debate que existe sobre la creación de un nuevo financiamiento para la Educación Superior.