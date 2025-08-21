Entrevistas

Sabrina Otaegui, periodista de TNT Sports Argentina, por incidentes en Avellaneda: “Lo más justo sería descalificar a los dos””

En Lo que Faltaba conversamos con Sabrina Otaegui, periodista de TNT Sports Argentina, sobre los graves hechos de violencia ocurridos en el Estadio Libertadores de América, donde enfrentamientos entre hinchas de Independiente y Universidad de Chile dejaron 19 chilenos heridos y más de 100 detenidos.