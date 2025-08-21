Juan Manuel Astorga y salida del ministro de Agricultura: “Lo hacen sólo para castigar a su partido”

Pese a polémicas a lo largo de su gestión, el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, había sido una constante en el gabinete del presidente Gabriel Boric. Eso cambió ayer, cuando de forma un tanto sorpresiva, el propio mandatario le pidió a Valenzuela su renuncia, en aparente respuesta a la decisión de su partido, la Federación Regionalista Verde Social, de ir en lista separada al resto del oficialismo en la próxima elección parlamentaria.

En su comentario de ‘Ahora Es Cuando’, nuestro conductor Juan Manuel Astorga calificó la decisión de Boric como un ‘ajuste de cuentas’, y señaló que ‘cuesta entender que un ministro salga por razones políticas y no por gestión’.

