Directora de estudios IPSUSS y caso licencias médicas: “Es importante que busquemos un mecanismo para mejorar el retorno laboral”

Conversamos en Más Que Números con Carolina Velasco, directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), para abordar la falta de acuerdo político para lograr una reforma a la salud y el caso de las licencias médicas.

🎙️#MásQueNúmeros | Carolina Velasco, directora de IPSUSS, y licencias médicas: “La discusión es que dado cómo está diseñado actualmente, efectivamente es más generoso en relación con otros países del mundo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/nY66OFINP9 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 21, 2025