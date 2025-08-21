Entrevistas

Directora de estudios IPSUSS y caso licencias médicas: “Es importante que busquemos un mecanismo para mejorar el retorno laboral”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Carolina Velasco, directora de Estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS), para abordar la falta de acuerdo político para lograr una reforma a la salud y el caso de las licencias médicas. 