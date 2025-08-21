Autor del libro “Combatiendo Barras Bravas” por tragedia en Argentina: “Falló todo”

Independiente y Universidad de Chile jugaban la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana cuando el partido se detuvo a los tres minutos del segundo tiempo por graves incidentes entre hinchas. Ya en el primer tiempo habían caído proyectiles desde la tribuna visitante hacia la popular local, pero la situación se desbordó en el entretiempo con piedras, butacas y una bomba de estruendo. La policía intentó separar a las hinchadas, pero la violencia continuó y el árbitro Gustavo Tejera decidió suspender momentáneamente el duelo. Finalmente, algunos simpatizantes locales llegaron hasta la tribuna visitante, donde se produjeron enfrentamientos cuerpo a cuerpo, donde varios fanáticos terminaron con lesiones de gravedad.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Juan Manuel Lugones, ex titular de la Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte (Aprevide) y autor del libro “Combatiendo Barras Bravas”, sobre el complejo momento que se vivió en Avellaneda.

