Artés emplaza a Juan Sutil por dichos de la dictadura: “Deben cortar ya de amenazarnos con golpes de Estado”
Conversamos en Qué Hay De Nuevo con Eduardo Artés, candidato presidencial del Partido Comunista Acción Proletaria, para analizar el panorama electoral y los desafíos de su candidatura de cara a los comicios de noviembre en nuestro país.
🎙️#QuéHayDeNuevo | Eduardo Artés, candidato presidencial del Partido Comunista Acción Proletaria:


"(Jara) Ella se califica como de centroizquierda, que no es ni de centro ni de izquierda".


"Hay ahí un tema de negacionismo de lo que ha sido la realidad para blanquear lo que fue la dictadura y eso debería ser condenado".


"Si sacamos arriba de un 7%, la realidad política y social del país cambió".

