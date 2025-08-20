Entrevistas

José Ramón Valente: “Se ve la elección bastante clara hacia un candidato de centroderecha”

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con José Ramón Valente, economista, presidente de Econsult y exministro de Economía, para analizar la actualidad económica, las campañas presidenciales y los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.

 