José Ramón Valente: “Se ve la elección bastante clara hacia un candidato de centroderecha”
Conversamos en Más Que Números con José Ramón Valente, economista, presidente de Econsult y exministro de Economía, para analizar la actualidad económica, las campañas presidenciales y los aranceles impuestos por el presidente estadounidense, Donald Trump.
🎙️#MásQueNúmeros | José Ramón Valente, economista y presidente Econsult:
“Obviamente a Jeannette Jara le interesaría mucho poder volver a los temas del 2021, donde tiene mayor arraigo la ideología del Frente Amplio”. https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/R5eJSeWB3R
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 20, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | José Ramón Valente, economista y presidente Econsult:
“Hay frases muy desafortunadas (de empresarios) que se han dicho últimamente como diciendo ‘si no se ponen de acuerdo, no hay plata'”. https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/lnEOnwiLjq
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 20, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | José Ramón Valente, economista y presidente Econsult:
“Lo que va a pasar con los aranceles de Trump respecto del crecimiento de la economía mundial está por verse”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/rZmatZ6D0W
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 20, 2025