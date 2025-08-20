José Ignacio Valenzuela trae todos los detalles sobre su última obra “Lo poco que Recuerdo”

Lo poco que recuerdo, la nueva novela de José Ignacio “Chascas” Valenzuela, es un thriller de misterio y suspenso publicado por Ediciones B. La historia sigue a Elena Hausser, una mujer con recuerdos fragmentados que regresa a su pueblo natal, Pinomar, donde descubre oscuros secretos familiares ligados a su padre, Josep Hausser.

Valenzuela, autor de bestsellers como El filo de tu piel y guionista de éxitos como ¿Quién mató a Sara?, despliega en este libro su característico estilo: tensión constante, atmósfera inquietante y giros sorprendentes. Aunque algunos pasajes pueden parecer forzados, la novela se lee con rapidez y conduce a un desenlace brillante y perturbador. En definitiva, un sólido ejemplo del talento del autor en el género del suspenso.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con el escritor nacional, José Ignacio Valenzuela, quien contó todos los detalles sobre su última obra “Lo poco que Recuerdo”.