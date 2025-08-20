Senador Espinoza (PS) y salida del ministro de Agricultura: “Hubiese sido más digno renunciar”

En entrevista con ‘Lo Que Faltaba’ de Radio Infinita, el senador socialista Fidel Espinoza criticó duramente al Frente Social Regionalista Verde por su decisión de no competir en las parlamentarias en lista única con el oficialismo y aseguró que es lógico que el presidente Gabriel Boric le haya pedido la renuncia al ministro de Agricultura (y militante del FSRV) Esteban Valenzuela.

Si bien Espinoza señaló que hubiese preferido que Valenzuela abandonara el gobierno por gestión y ‘no por razones políticas’, aseguró que era insostenible su presencia en La Moneda tras la decisión de su partido, la cual acusó que no solo le hará mucho daño al bloque de izquierda en las elecciones al Congreso, sino que también afecta mucho a la candidatura de Jeannette Jara.

Junto con calificarlo como ‘el peor ministro de Agricultura desde el retorno a la democracia’, el senador disparó también que Valenzuela debió haber renunciado inmediatamente luego de que el FSRV inscribiera lista propia con Acción Humanista, y que hubiese sido “más digno”.