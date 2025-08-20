Entrevistas

Directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco: “El precio (del cobre) está bien aspectado”

Conversamos en Más Que Números con Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), para analizar el precio del cobre, la demanda del mineral y los aranceles de Estados Unidos.