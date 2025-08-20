Directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco: “El precio (del cobre) está bien aspectado”

Conversamos en Más Que Números con Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), para analizar el precio del cobre, la demanda del mineral y los aranceles de Estados Unidos.

"El precio (del cobre) que estamos proyectando es de USD 4.30 para este año y para el próximo".

Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco:

"Hay crecimientos interesantes en India, también hay una expectativa de que EEUU represente un incremento en su consumo (de cobre)".

Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco:

Patricia Gamboa, directora de Estudios y Políticas Públicas de Cochilco, por caso El Teniente:

"Su presidente ejecutivo informó que la pérdida podría ser de 20 a 30 mil toneladas, llevar a eso a montos en dólares, considero que todavía es muy prematuro".

