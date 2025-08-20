“A muchos”: Diputado Mellado revela que diversos miembros de CHV se sienten identificados con Kast

El diputado Miguel Mellado anunció su salida de Renovación Nacional (RN) tras 32 años de militancia y declaró su apoyo a la candidatura presidencial de José Antonio Kast, valorando la coherencia y valentía del republicano. Desde RN, el presidente Rodrigo Galilea atribuyó la renuncia a que Mellado no logró un cupo para competir al Senado, versión que el parlamentario desmintió, asegurando que su decisión estaba tomada desde junio y que buscaba seguir otro camino político.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con el diputado, Miguel Mellado, sobre su polémica renuncia de Renovación Nacional para apoyar la candidatura de José Antonio Kast.