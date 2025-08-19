Entrevistas

“Vemos listados de supermercados de medidas”: Harboe cuestiona calidad del debate político por seguridad

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, para analizar la crisis de seguridad, la consolidación del crimen organizado en Chile y la reciente captura de Alberto Mejía, sindicado como el sicario del denominado ‘Rey de Meiggs’. 