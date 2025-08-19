“Vemos listados de supermercados de medidas”: Harboe cuestiona calidad del debate político por seguridad

Conversamos en Qué Hay De Nuevo con el exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe, para analizar la crisis de seguridad, la consolidación del crimen organizado en Chile y la reciente captura de Alberto Mejía, sindicado como el sicario del denominado ‘Rey de Meiggs’.

🎙️#QuéHayDeNuevo | Exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe: “Más allá de que no tengamos las imágenes de centenares o miles de personas entrando, tenemos fronteras que no sirven”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/Y7mEsUPhFy

🎙️#QuéHayDeNuevo | Exsubsecretario del Interior, Felipe Harboe: “Dentro de los errores que cometimos fue no haber logrado mantener vivo el legado de figuras como la del presidente Ricardo Lagos, que no le tembló la mano para ejercer autoridad en un momento determinado”. pic.twitter.com/3HGWGDm4e8 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 19, 2025