Ignacio Imas: “El único pacto que va a sacar cuenta alegres en noviembre será “Cambio por Chile”

Al vencer el plazo para registrar pactos parlamentarios, se oficializaron tres listas del oficialismo y oposición en el Servel. Por la derecha, Chile Vamos y Demócratas sellaron su acuerdo bajo la lista “Chile Grande y Unido”, junto a la inscripción presidencial de Evelyn Matthei. En paralelo, Republicanos, Social Cristianos y Libertarios inscribieron “Cambio por Chile”.

En el oficialismo, los principales partidos (PS, FA, PC, DC, PPD, PR y PL) conformaron la lista “Unidad por Chile”, mientras que FREVS y Acción Humanista presentaron su propio pacto con movimientos regionales.

En entrevista con Qué hay de Nuevo, conversamos con Ignacio Imas, gerente de Asuntos Públicos de Imaginaccion, sobre el cierre de las listas parlamentarias.