Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Matthei: “Este gobierno utilizó todas las holguras que quedaban”
Conversamos en Más Que Números con Gonzalo Sanhueza, economista, director de empresas, socio de Econsult y vocero del equipo económico de Evelyn Matthei, para analizar la actualidad económica y las propuestas de la candidata de Chile Vamos.
"Es muy difícil argumentar hoy día de que esas políticas (reforma tributaria) no tuvieron esos impactos".
“Es muy difícil argumentar hoy día de que esas políticas (reforma tributaria) no tuvieron esos impactos”. pic.twitter.com/9XZh0cRbPq
🎙️#MásQueNúmeros | Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Matthei:
“Reducir el impuesto a las empresas tiene un efecto directo sobre la competitividad, inversión, crecimiento y el empleo. No vemos ese efecto en bajar las contribuciones”. pic.twitter.com/OHikMWFb1H
🎙️#MásQueNúmeros | Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Matthei:
“Creemos que hay que reformular bastante cosas del proyecto de sala cuna (…) principalmente tiene que ver con los montos”. pic.twitter.com/WIckcu6pnm
🎙️#MásQueNúmeros | Gonzalo Sanhueza, vocero del equipo económico de Matthei:
“Este gobierno prácticamente utilizó todas las holguras que quedaban (…) sin caja y con gastos comprometidos para los próximos cuatro años. Esto no lo había visto nunca”. pic.twitter.com/QgEUfynbZt
Sobre propuesta de salario vital de Jara: "Llevar a todo el mundo a $750 mil no me parece posible".
“Llevar a todo el mundo a $750 mil no me parece posible”. pic.twitter.com/rrDkLQkDCV
