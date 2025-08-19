David Bravo emplaza al INE por cifras laborales: “No es cierto que tengamos más empleo formal hoy día”
Conversamos en Más Que Números con David Bravo, economista y director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, para abordar la crisis laboral que enfrenta nuestro país.
🎙️#MásQueNúmeros | Economista David Bravo, y crisis laboral:


🎙️#MásQueNúmeros | Economista David Bravo, y crisis laboral:


🎙️#MásQueNúmeros | Economista David Bravo, y crisis laboral:

