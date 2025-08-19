David Bravo emplaza al INE por cifras laborales: “No es cierto que tengamos más empleo formal hoy día”

Conversamos en Más Que Números con David Bravo, economista y director del Centro Encuestas y Estudios Longitudinales de la UC, para abordar la crisis laboral que enfrenta nuestro país.

🎙️#MásQueNúmeros | Economista David Bravo, y crisis laboral: “Evidentes causas internas (…) tiene que ver con el ciclo que hemos vivido, desde el estallido social en adelante”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/zA0FH4fobh — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 19, 2025

🎙️#MásQueNúmeros | Economista David Bravo, y crisis laboral: “Las autoridades han soslayado el problema, como si fuera un indicador alternativo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/yF3A826O2E — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 19, 2025