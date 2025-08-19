Constanza Martínez (FA) por candidatura de Daniel Jadue: “No me acomoda, pero respeto los procesos de otros partidos”

El oficialismo cerró sus listas parlamentarias y presidenciales con intensas negociaciones, especialmente en el distrito 8, donde se confirmó a Marcos Barraza (PC) y se descartó a Valentina Miranda. Entre los nombres destacados figuran Daniel Jadue (PC), Gonzalo Winter (FA), Karol Cariola (PC), José Miguel Insulza (PS) y Yasna Provoste (DC), quien finalmente irá a la reelección. El Presidente Boric intervino para destrabar conflictos, lo que generó críticas de la derecha por presunto intervencionismo.

Por otro lado, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), cuestionó la postulación de Daniel Jadue a la Cámara de Diputados, señalando que habría preferido que se enfocara en su defensa judicial por el caso Farmacias Populares. Aunque recalcó que la definición de candidatos fue decisión de los partidos, destacó que su campaña busca centrarse en los problemas de la ciudadanía más que en disputas internas.

En entrevista con Lo que Faltaba, conversamos con Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, sobre el cierre de las listas parlamentarias y la campaña presidencial de Jeannette Jara.

🎙️#LoQueFaltaba | Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, tras bajar su candidatura al Congreso: “Me han manifestado harto que mi figura ha quedado debilitada”

https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/fiM5I0PSAl — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 19, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio, por candidatura de Calisto al Senado: “Como Frente Amplio tenemos una visión clara de que nadie está libre de cometer un delito. El punto es cómo uno reacciona frente a esos casos”https://t.co/r7wN21hZUP pic.twitter.com/rwLPJsCH9v — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 19, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio por candidatura de Daniel Jadue: “No me acomoda, pero debo ser respetuosa de los procesos que tienen otros partidos”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/Yuq4zjWEje — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 19, 2025

🎙️#LoQueFaltaba | Constanza Martínez, presidenta del Frente Amplio y debate por aborto libre: “Hay cosas que me preocupan. No comparto que se plantee como algo valórico”https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/nQazoDaJi9 — Radio Infinita (@InfinitaFM) August 19, 2025