Entrevistas

“Es un desastre fiscalmente”: Cristián Larroulet arremete contra el proyecto FES del gobierno

Imagen principal

Conversamos en Más Que Números con Cristián Larroulet, economista, investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de Economía y Negocios UDD y exministro, sobre el proyecto del Financiamiento público para la Educación Superior (FES) que impulsa el Ejecutivo y su impacto fiscal. 