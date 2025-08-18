“Es un desastre fiscalmente”: Cristián Larroulet arremete contra el proyecto FES del gobierno
Conversamos en Más Que Números con Cristián Larroulet, economista, investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Facultad de Economía y Negocios UDD y exministro, sobre el proyecto del Financiamiento público para la Educación Superior (FES) que impulsa el Ejecutivo y su impacto fiscal.
🎙️#MásQueNúmeros | Cristián Larroulet, economista e investigador CIES-UDD, y proyecto del FES:
“Fiscalmente es muy complejo”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/X3ORUMOVSK
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 18, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Cristián Larroulet, economista e investigador CIES-UDD, y proyecto FES:
“Este país ya está en el límite en materia de impuestos, entonces ahí hay una mirada ideológica”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/lXOXWQSdqW
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 18, 2025
🎙️#MásQueNúmeros | Cristián Larroulet, economista e investigador CIES-UDD:
“Si no resolvemos este problema de déficit fiscal, tenemos el riesgo de perder la calificación crediticia que tiene Chile”.https://t.co/r7wN21hs5h pic.twitter.com/AqGHOatbsx
— Radio Infinita (@InfinitaFM) August 18, 2025