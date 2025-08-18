Cristián Araya de CASA Wealth Management: “Esperaría que los niveles de IPC estuvieran más cerca del 3,3% de aquí a diciembre”

El IPSA alcanza su máximo histórico y se acerca a los 9.000 puntos. El principal índice bursátil chileno acumula un crecimiento de 30% en lo que va del año, marcando récord en pesos y dólares, y alcanzando su nivel más alto en UF en 14 años.

Conversamos en Más Que Números con Cristián Araya, Gerente de Inversiones CASA Wealth Management, para analizar los mercados y las proyecciones para esta semana tras el resultado del IPSA.