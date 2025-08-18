Christian Alveal, exdirector de Gendarmería: “No sacamos nada con echaros la culpa entre gobiernos
Tras la fuga de tres reos de alta peligrosidad de la cárcel de Valparaíso, uno de ellos imputado por el asesinato de un carabinero, empezaron nuevamente los cuestionamientos a Gendarmería por las fallas internas que permiten este tipo de situaciones, incluyendo el contrabando y la corrupción.
Sin embargo, Christian Leal, exdirector de Gendarmería, fue enfático en ‘Qué Hay De Nuevo’ que mientras la clase política y los gobiernos se sigan culpando mutuamente por estos escenarios, discutiendo sobre quién tuvo menos fugas que el otro, dichas fallas no se van a solucionar.
¿La única forma de enfrentar al crimen organizado y su corrupción? Entenderlo como un problema de Estado. Revive la entrevista aquí: